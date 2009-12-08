Приватный проект для Анны Ржавитиной

$50
КопирайтингЗавершен2 заявки163 просмотра
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Качественный рерайт нескольких статей.

14 лет назад
helendov
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
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Анна 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$50
5 дней
Анна- удивительный копирайтер. Легко учится, легко понимает, что от нее требуется, с ней вообще все легко. Отличный помощник - ответственный и исполнительный, с колоссальной работоспособностью. Успехов во фрилансе, пусть Бог благословит во всем!
Сотрудничество с Еленой вызывает у меня только положительные эмоции и восклицательные знаки. Она - самый лучший заказчик, из всех с кем приходилось сотрудничать в жизни! При этом она не только профессионал "словесного" дела, но и удивительно внимательный человек! Грамотный совет, всегда своевременная оплата, а также хорошее настроение от общения - с Еленой не работа, а настоящее удовольствие! Очень рада, что сотрудничала с Вами! Буду рада и дальше выполнять Ваши задания!