Приватный проект для Безлепкиной Леры

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  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка149 просмотров

Необходимо сделать креативный копирайт на тему беременности, родов и развития ребенка. Общий объем текстов 31000 знаков без пробелов.

16 лет назад
Kambodzha
50 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
17 часов назад
16 лет назад
$155
7 дней
Лера, Вы талантище!!!! 100+ Рекомендую! И естественно продолжаем сотрудничество :))
Как всегда - рекомендую.

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
17 часов назад
16 лет назад
#1
Копирайтинг

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