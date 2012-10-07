Приватный проект для Катрич Елены

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка152 просмотра

Проверить тексты на наличие ошибок и опечаток.

13 лет назад
lacrimosa27
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

elenkatric
43 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Елена, спасибо вам огромное за проверку, действительно быстро и очень качественно! Тексты с вашей легкой руки словно получили новую оправу!
Приятный в общении и умеющий грамотно высказать свои пожелания заказчик. Рекомендую для сотрудничества!

Заявки фрилансеров

elenkatric
43 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад

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