Приватный проект для Кристины Миносян

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Завершен4 заявки243 просмотра

Необходимо наполнение сайта компании по организации праздников качественными текстами.

14 лет назад
Raspysa
51 год
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$500
10 дней
Огромное спасибо Кристине за оперативность и креатив! Работа выпонена раньше срока и очень пофессиональна. буду рада этому сотрудничеству и в дальнейшем.
Спасибо за сотрудничество! Буду рада продолжению!

Заявки фрилансеров

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

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