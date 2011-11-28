Приватный проект для Леры Безлепкиной

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Завершен1 заявка183 просмотра

Нужно сделать серию текстов на 10+ сайтов. Все тексты - под SEO, с затачиванием запросов и продающими механиками.

Каждый текст по отдельному ТЗ, объемом от 3к до 5к символов.

Стоимость - 4$ за 1000 знаков.

14 лет назад
feam
48 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
14 лет назад
$1000
30 дней
Пишет быстро, причем как 1-2 текста, так и 10-15. Срок не сильно изменится. Качество - твердая "пятерка". Очень вежливый и пунктуальный исполнитель, которого вдобавок очень просто найти в сети. Однозначно советую!
Спасибо за приятное и плодотворное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
14 лет назад
#1
Копирайтинг