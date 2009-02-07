Приватный проект для Марины Ищенко

$50
КопирайтингЗавершен4 заявки284 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. сделать рерайт текста, ключевик "организация выставок" 3 раза

"Организация выставок.

Организации и участию в выставке уделяется огромное внимание, так как именно здесь зарождается большинство новых дружеских связей и взаимоотношений, перерастающих со временем в плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.

Именно на выставке компания имеет возможность показать свой потенциал и многогранность, так как именно на выставке представлено все самое лучшее, что накоплено за многие годы работы на рынке. Результаты участия Вашей фирмы в выставке сильно зависят от серьёзности подготовки к ней. Недостаток тщательного планирования часто становится главной причиной неудовлетворительной отдачи. С профессиональной лёгкостью мы поможем вам с выбором оптимальной выставочной площадки. Не забывайте, это один из важнейших составляющих Вашего успеха на выставке!

Организация выставок с "Формулой Успеха" это гарантия внимания специалистов у Вашего выставочного стенда."

2. написать текст для раздела "шоу программы" на сайте .........

ключевик "организация шоу программ", 3 раза

объем текста ~ 1200 знаков без пробелов

15 лет назад
ledon
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$4
2 дня
Работа Марины превзошла мои ожидания, давно искал человека с таким подходом к работе. Планирую и в дальнейшем сотрудничать. Большое человеческое спасибо:))
Очень позитивный заказчик, приятное общение, своевременная оплата. Спасибо.
  • Похожие заказы

  • Новости Hi-tech

    $500

    Наши требования: Компьютерная эрудированность, грамотность(!), знание английского языка (минимальный уровень - правильное понимание текстов компьютерной тематики). Свободный доступ к сети Интернет (желательно безлимитный). Суть работы: Регулярная подача (от 3 материалов в будний день, не более 3000 сим.) свежих ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Макрос для EXCEL

    $10

    Описание требуемых действий макроса - в ТЗ, простая задачка для человека, разбирающегося в программировании для MS EXCEL.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Копирайт, 3 статьи

    $12

    Здравствуйте! Необходим копирайт – 3 статьи по 2000 знаков на кулинарную тему. Оплата – 400 руб. (WebMoney) за все, можно с предоплатой.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Статья о колокейшене

    $3

    Нужна статья о колокейшене (копирайт или хороший рерайт), где бы освещались такие моменты: Что такое "колокейшн"? Чем отличается колокейшн от хостинга? Когда стоит переходить на колокейшн? Насколько колокейшн дороже хостинга? Какие особые возможности предоставляет колокейшн по ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание он-лайн теста

    $25

    Здравствуйте. Необходимо создать он лайн тест. Тест НЕ должнен содержать более 25 вопросов. Оптимальное количество: 15-20. Темы теста: Астрология, всякое непознанное, психология (отношения, любовь, секс). (Тема на Ваш выбор) При прохождения теста человек должен с нетерпением ожидать ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • 11 статей на финансовую тематику

    Нужно написать 11 статей на финансовую тематику (10 разделов + 1 на главной странице). Желательно не меньше 1500 знаков, уникальные, или очень хороший рерайт. Оставляйте цену за всю работу, если раньше с Вами работа, укажите урл ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Текст для сайта

    Нужно для http://www.pressik.com/ru/ создать тексты для страниц 1) http://www.pressik.com/ru/terms/ Пользовательское соглашение. Смысл в том что пресс релизы могут добавлять только украиские компании. И администрация портала pressik.com не несут отвествеености за содержание релиза. В случае если релиз ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад