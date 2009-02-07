Приватный проект для Марины Ищенко

1. сделать рерайт текста, ключевик "организация выставок" 3 раза

"Организация выставок.

Организации и участию в выставке уделяется огромное внимание, так как именно здесь зарождается большинство новых дружеских связей и взаимоотношений, перерастающих со временем в плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.

Именно на выставке компания имеет возможность показать свой потенциал и многогранность, так как именно на выставке представлено все самое лучшее, что накоплено за многие годы работы на рынке. Результаты участия Вашей фирмы в выставке сильно зависят от серьёзности подготовки к ней. Недостаток тщательного планирования часто становится главной причиной неудовлетворительной отдачи. С профессиональной лёгкостью мы поможем вам с выбором оптимальной выставочной площадки. Не забывайте, это один из важнейших составляющих Вашего успеха на выставке!

Организация выставок с "Формулой Успеха" это гарантия внимания специалистов у Вашего выставочного стенда."

2. написать текст для раздела "шоу программы" на сайте .........

ключевик "организация шоу программ", 3 раза

объем текста ~ 1200 знаков без пробелов