Приватный проект для Ольги Храмушкиной

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка163 просмотра

Аналогично предыдущему проекту, нужно писать маленькие отзывы по МС (на каждое ТЗ несколько мелких отзывов).

ТЗ приложено.

Максимальный объем всех текстов в целом- 28500 збп.

13 лет назад
war3x
33 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$80
3 дня
Спасибо Ольге за качественные тексты, сотрудничеством остался доволен.
Только приятные впечатления от сотрудничества - всегда на связи, проверка работы и оплата очень быстрая. ТЗ очень конкретное и понятное.

Заявки фрилансеров

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

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