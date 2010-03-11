Приватный проект для Серажим Елена (статьи IT)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка156 просмотров

Нужно написать

1. Три статьи на тему разработка и создание баз данных. Ключевики: разработка баз данных, создание баз данных (если есть возможность то рядом с ключевиками поставить ссылку на ресурс http://www.newlinestudio.ru)

2. Три статьи на тему разработка программного обеспечения. Ключевики: разработка программного обеспечения, разработка программ

По 2000 зн. в статье.

15 лет назад
shkyrenko
Сергей 
42 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Очень понравилось работать с Еленой. Текст написан очень грамотно и доступным языком. Спасибо.
Снова очень приятно было сотрудничать с Сергеем, замечательный заказчик!

Заявки фрилансеров

Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад

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