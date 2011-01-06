Приватный проект для Светланы Орловой

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Завершен1 заявка93 просмотра

Копирайт для сайта строительной компании

14 лет назад
A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

orsvik
43 года
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$200
2 дня
Светлана как всегда на высоте, лучший копирайтер!
С Никитой удобно работать, он всегда на связи и отвечает на возникающие в процессе работы вопросы. С удовольствием продолжаю сотрудничество: своевременная оплата и полная адекватность поведения вне сомнений!

Заявки фрилансеров

orsvik
43 года
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад