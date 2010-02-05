Приватный проект для Zhuravel' Mary (Lacky_)

КопирайтингЗавершен2 заявки163 просмотра
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Необходимо наполнение форума сайта туристической тематики

14 лет назад
vakuka
45 летКанада
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Lacky_
Мария 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$200
56 дней
Мария в очередной раз на отлично справилась с заказом. Мария настоящий профессионал копирайтинга, для меня выбор исполнителя для будущих работ по написанию текстов и наполнению форумов - очевиден.
Евгений, спасибо Вам за интересный проект, своевременную оплату и приятное общение! Надеюсь, что еще будет возможность продолжить наше сотрудничество. С уважением, Мария
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