Приватно для двух исполнит. Текст для презентации.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок303 просмотра

Требуется подготовка продающего текста для буклета агентства недвижимости.

5000 знаков есть, их надо сделать продающими.

Надо срочно и качественно выполнить работу, ибо креатива нет, а надо в полиграфию отдавать.

Задача буклета: ***.

Требуется такой текст, чтобы клиент возжелал ***.

=)

15 лет назад
5050482
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

lazzyy
40 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$20
1 день
Татьяна блестяще справилась с оперативным заданием, выказав понимание задач и глубокое знание приёмов использования великого и могучего. =) Рекомендую к сотрудничеству и сам продолжаю сотрудничество в рамках других проектов.
Приятно было работать с заказчиком, который дает четкое задание и знает, чего хочет. Мгновенная оплата. Заказчик компетентный и ответственный. Рекомендую!!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Yailonka
Илона 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$11
1 день
Работа выполнена оперативно, по ТЗ, как и договаривались. Благодарю за сотрудничество =)
Приятно было поработать с Александром!!!! Подробное задание, своевременная консультация и оплата! Всем рекомендую Александра!!

Заявки фрилансеров

lazzyy
40 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
Yailonka
Илона 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад

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