Приватно для Дяченко Алина (Diatchenko_Alice)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка133 просмотра

Статьи для сайта по аквариумистике

14 лет назад
temon
Артём 
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Diatchenko_Alice
Алина 
41 год
17 лет в сервисе
Была
17 дней назад
14 лет назад
$100
3 дня
Алина прекрасно пишет тексты. Доволен сотрудничеством на все 100%.
В который раз убеждаюсь, что Артём - ответственный и надежный заказчик. Искренне благодарю за сотрудничество и по-настоящему интересную работу.

Заявки фрилансеров

Diatchenko_Alice
Алина 
41 год
17 лет в сервисе
Была
17 дней назад
14 лет назад

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