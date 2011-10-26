Приватно для Васиневская Анна (agnika) - копирайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка176 просмотров

Работа по СБС на 25 статей по 2000 б/п

По 2$ за 1000

14 лет назад
Zellegius
Алексей 
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

agnika
Анна 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$100
5 дней
Статьи написаны на высоком уровне, в этой тематике с удовольствием продолжу сотрудничество. Спасибо.
Отличный заказчик, оплата своевременная, приятно было работать. Советую.

Заявки фрилансеров

agnika
Анна 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад

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