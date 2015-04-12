Привести в порядок раздел на форуме "Регистрация в каталогах"

Здравствуйте.

Необходимо упорядочить имеющиеся темы в разделе на форуме "Регистрация в каталогах", написать правила раздела, определить темы для продвижения, наметить новые темы, заказать написание нужных тем, следить за появлением новых тем и постов, разослать письма регистраторам с предложениями

Форум новый, пустой

Рассмотрю Ваши предложения по цене и срокам.

Оплата WMR.

На первых этапах предоплата или безопасная сделка.

Без указания цен и конкретных предложений, заявки будут сразу удаляться

Спасибо