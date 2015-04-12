Привести в порядок раздел на форуме "Регистрация в каталогах"

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Закрыт6 заявок173 просмотра

Здравствуйте.

Необходимо упорядочить имеющиеся темы в разделе на форуме "Регистрация в каталогах", написать правила раздела, определить темы для продвижения, наметить новые темы, заказать написание нужных тем, следить за появлением новых тем и постов, разослать письма регистраторам с предложениями

Форум новый, пустой

Рассмотрю Ваши предложения по цене и срокам.

Оплата WMR.

На первых этапах предоплата или безопасная сделка.

Без указания цен и конкретных предложений, заявки будут сразу удаляться

Спасибо

10 лет назад
Nina_01
Нина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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