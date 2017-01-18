Продающие текст для корпоративного сайта

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Завершен2 заявки141 просмотр

Есть сайт. В дизайне уже готов. Нужно разработать текст. Цена и сроки.

8 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Olga-Urban
Ольга 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$120
7 дней
Благодарю Ольгу за проделанную работу, сделано так как надо, по уму, Будем работать еще ))
Очередной интересный и продуктивный проект. Спасибо большое Бахтияру за доверие! Желаю его бизнесу процветания и крупных клиентов. Мои рекомендации)

Заявки фрилансеров

Olga-Urban
Ольга 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад