Продающий текст для художника

Задание для авторов из Москвы! ТОЛЬКО ИЗ МОСКВЫ! Иначе в Яндексе вам нужно будет менять регион на "Москва". Нужны отзывы на Яндекс-маркете на "Мир швейных машин" (http://world-sewing-machines.ru/) (Москва). 1) У вас должен быть зарегистрирован e-mail на ...
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Требуется написать продающий текст по услуге "портрет на заказ". Объем текста - 2000 знаков. Ключевые слова переданы исполнителю.
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