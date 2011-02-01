Проект для Безлепкиной Леры

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Завершен1 заявка240 просмотров

Рерайт текста. ТЗ выслано на почту.

14 лет назад
professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
18 лет в сервисе
Была
5 дней назад
14 лет назад
$10
1 день
Я в восторге!!!
Спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
18 лет в сервисе
Была
5 дней назад
14 лет назад
#1
Копирайтинг

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