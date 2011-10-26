Профессиональный перевод с англисйкого

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок187 просмотров

Нужно перевести с английского Техническое руководство медицинского оборудования. Опыт подобных переводов обязателен.

Оплата по договоренности.

14 лет назад
WWG
44 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров