Нужно описать схему проезда для двух стоматологических клиник сети Headway: 1. Первая клиника находится по адресу Москва,ул. Новый Арбат, д. 19 в данном случае нужно описать схему проезда от м. Арбат, ...
Профессиональный перевод с англисйкого
Нужно перевести с английского Техническое руководство медицинского оборудования. Опыт подобных переводов обязателен.
Оплата по договоренности.
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