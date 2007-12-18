Публикация аналитики

КопирайтингЗакрыт5 заявок248 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуются люди для написания аналитики по рынку фьючерсов. Неважно какой анализ, вид фьючерсов, все обсуждаемо...

Оплата сначала моментальная, т.е. по факту, затем помесячная. Пишите лучше в личку....

16 лет назад
ab-kmv
42 годаСербия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Придумать название для портала недвижимости

    $100

    Задание немного изменю. Портал недвижимости. аренда, купля-продажа, выпуск своего журнала. регион Ярославль, Рыбинск, Кострома,Иваново, Череповец, Вологда. все операции с недвижимостью. банки, страховые компании. нужно придумать название.

    Копирайтинг45 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать 10 статей

    $10

    Написать 10 статей, тематика "реклама" (наружная реклама) Для сайта http://sorelli.ru/ Объем каждой статьи 1000-1500 знаков .

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Публикация статей, новостей на сайте

    Публикация найденных в интернете новостей, статей (полный контент, закачка на файловые хранилища) по категориям - музыка, аудиокниги, софт, видео, игры и публиковать их на сайте. Удаленная работа. Не занимает много времени. Сайт работает на движке дле ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Название торгового дома

    Направление сантехника, отопление Без всяких Сан-(маркет, трейд и т.д.), также и с теплом. Что-то типа Лаверна, Макслевел. Общее... слово русское, но може быть составляющим из анг.

    Копирайтинг39 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • SEO-статьи

    Необходимы Seo-статьи, общая,вступительная для разделов интернет-магазина сантехники 1000-1500 слов Душевые кабины Ванны Смесители и т.д. всего около 20 Опыт. Срочно.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Аналитические ИТ статьи

    Нужны АНАЛИТИЧЕСКИЕ статьи ИТ тематики. Размер статьи от 8 до 15 тысяч знаков. Оплата начисляется не от количества знаков, а от качества работы. ВНИМАНИЕ! Мы покупаем авторские права на работы, т.е. при сотрудничестве с нами, ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Срочно нужны тексты!

    $100

    Срочно нужен рерайт 5 блоков по 5 статей. Каждая статья по 2000 знаков. Есть только ключевые. Вам нужно найти материалы на эту тематику и сделать глубокий рерайт. Тематика - авто и запчасти. Каждому рерайтеру дается один ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Тексты для сайта. SEO

    Нужен копирайтер ответственный с хорошим рейтингом на сервисе, который напишет тексты для интернет-магазина с содержанием ключевых слов с плотностью 5-7%. Вообщем, по всем технологиям SEO. Список ключевых слов высылается отдельно. Просьба, писать только в асю. Ждем, предложений. ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен постоянный рерайт на сайт об играх

    Для игрового сайта http://www.forgamer.org нужен рерайтер. Нужно брать и рерайтить обзоры, релизы игр с других сайтов. ~1 обзор или релиз в двое суток. Необходимо чтобы текст обзора состоял приблизительно из 5k знаков. То есть, примерно 75k в ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Придумать название

    Нужно придумать название для молодежного портала г.Винница Может что-то висит на мысли, оставьте в предложениях. Бюджета нету, за отзыв. Заранее спасибо.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад