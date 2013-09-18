Публикация статей в англоязычный блог

Доброе время суток. Новому интернет-магазину компьютерных игр необходим человек, который подготовит материалы для наполнения статических страниц и составит описание к товарам, подберёт картинки, а так же наполнит сайт из административной панели товарами(играми)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа по принципу "копировать - вставить", плюс разбавляем каждый пост небольшим количеством ключевых фраз, которые даю я. Также разбавляем посты картинками.
Копирайтинга, рерайтинга не нужно. Знание английского минимальное. Инструкцию по созданию постов, вставке ключевых слов и картинок я пришлю. Работа достаточно однообразная, легкая, требуется достаточная усидчивость, - пожалуйста, имейте это в виду.
Оплата 20 центов за пост. Обычно на блог выделяется 200-300 ключевых фраз, поэтому оплата за 1 заполненный блог порядка 40-60 долларов. Таких блогов достаточно много, работа есть всегда.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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