Публикация статей в англоязычный блог

Работа по принципу "копировать - вставить", плюс разбавляем каждый пост небольшим количеством ключевых фраз, которые даю я. Также разбавляем посты картинками.

Копирайтинга, рерайтинга не нужно. Знание английского минимальное. Инструкцию по созданию постов, вставке ключевых слов и картинок я пришлю. Работа достаточно однообразная, легкая, требуется достаточная усидчивость, - пожалуйста, имейте это в виду.

Оплата 20 центов за пост. Обычно на блог выделяется 200-300 ключевых фраз, поэтому оплата за 1 заполненный блог порядка 40-60 долларов. Таких блогов достаточно много, работа есть всегда.