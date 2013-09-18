Публикация статей в англоязычный блог

КопирайтингЗавершен12 заявок198 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Работа по принципу "копировать - вставить", плюс разбавляем каждый пост небольшим количеством ключевых фраз, которые даю я. Также разбавляем посты картинками.

Копирайтинга, рерайтинга не нужно. Знание английского минимальное. Инструкцию по созданию постов, вставке ключевых слов и картинок я пришлю. Работа достаточно однообразная, легкая, требуется достаточная усидчивость, - пожалуйста, имейте это в виду.

Оплата 20 центов за пост. Обычно на блог выделяется 200-300 ключевых фраз, поэтому оплата за 1 заполненный блог порядка 40-60 долларов. Таких блогов достаточно много, работа есть всегда.

10 лет назад
mukhacheff
Андрей 
39 летКипр
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
Svetlana140889
Светлана 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$50
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Allinchik
Алина 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$50
30 дней
Пунктуальный исполнитель. Рекомендую.
Андрей показал себя как очень ответственный и коммуникабельный заказчик. Предоставил все возможности для комфортной работы:) Спасибо большое за сотрудничество!
JohnDaniels
Илья 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
10 лет назад
$1
1 день
Отличная работа по заполнению англоязычного блога. Быстрая обучаемость, пунктуальность. Рекомендую.
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. С удовольствием продолжу сотрудничество с Андреем
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