Работа с большим белорусским форумом

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Закрыт6 заявок177 просмотров

Доброго времени суток.

Увидел Вашу тему на форуме и решил сделать предложение.

Есть форум http://forum.4minsk.by

Необходимо добавлять сообщения. Среднее количество 10-20 в день.

Все сообщения должны быть осмысленные, с поддержанием разговора в созданных либо создаваемых темах.

Ваша цена за сообщение? На какой общий объём договоримся? Как и на каких условиях производить оплату?

10 лет назад
Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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