Работа с Польской фирмой (постинг)

Ищем людей для написаня коментариев о правной канцелярии котрая помогает иностранцам.

Здравствуйте. Работа состоит в том что вы будете должны давать позитивные коментарии на форумах о нашей фирме на темами которые вам будут давать.

Темы будут вам даватся зарание для того что бы вы ознакомились с ними и нашли информацию которая вам будет полезна.

Все ваши посты перед выплатой будет проверять контролёр на такие вещи как:

- Грамотность написание объявлений (отсутсвие ошибок)

- Сор и унижения конкурентов на форумах

- Наличия как минимум 3х полных предложений.

- Соответсвенность темы форума.

(Пример. Автомобильный форум.

Юрий пишет: хотел поехать на своей машине в Польшу. Не пустили потому что у „Green karta” на машину осталось меньше 2х дней. Что за бред.

Наш работник пишет : у меня тоже было похожее только с выездом из Польши на польских номерах набрал в фирму Apatris , у которой делал карту, все быстро решили и на следующий день я был в Украине)

- Культурная речь

- Наличие отзыва с легким хамством в соответвию негативный 1 к 20 положительным

(Пример:

Фирма конечно хорошая. Позитивную децызию я получил, но не понимаю как можно так сильно хвалить фирму сотрудник которой всегда опаздывает на роботу)

Оплата. За каждый пост на форуме который подходит по всем критериям вы получаете 3 гривны. Выплату вы получаете на основе рапорта который должен содержать все ссылки на посты которые вы добавили. Такой рапорт вы должны высылать каждый тот день когда вы оставляли посты.