Рассылка коммерческого предложения

$50
КопирайтингЗакрыт3 заявки182 просмотра
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Нужно отправить 200 писем по установленному шаблону с почтового ящика @gmail.com (пароль к почте будет выдан дополнительно) . Отчёт об отправке писем нужно будет занести в таблицу Excel (доступ также будет предоставлен дополнительно). В таблице нужно будет указать название организации, сайт компании, ФИО руководителя (если такая информация есть на сайте).

Компании берутся из программы http://2gis.ru/perm . Открываете раздел Агенства недвижимости и начинаете отправлять всем без пропусков у кого есть сайт. Нужно отправлять только тем компаниям у которых есть сайт(информация о наличии сайта указана в справочнике).

Теперь о шаблоне письма. Каждое письмо индивидуально. В шаблоне нужно поменять имя руководителя (если такая информация есть на сайте), если нет, то оставить общую фразу. А также вставить в письмо 2 картинки формата JPEG.

Первая картинка Ваш сайт ДО(примеры http://floomby.ru/s2/GWrd3d http://floomby.ru/s2/bWrdkA http://floomby.ru/s2/BWrdk3 http://floomby.ru/s2/wWrdRe ) Делаем через сервис http://ipadpeek.com/

Вторая картинка Ваш сайт после (примеры http://floomby.ru/s2/7WQ6QP http://floomby.ru/s2/PWNZAd http://floomby.ru/s2/wWKNzE http://floomby.ru/s2/TWQwUr ) делаем через сервис www.dudamobile.com

В среднем за час можно отправить 10-12 писем

10 лет назад
richpotok
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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