Размещение сообщений на форумах

Ищу авторов, проживающих за рубежом или имеющих опыт самостоятельных путешествий для сайта http://independentravel.ru/. От вас нужно: - ссылка на свой блог или пример статей на околотуристическую тематику - список стран, о которых готовы писать - желаемая оплата за тыс. ...