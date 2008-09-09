Разработать пакет рекламных материалов

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Завершен10 заявок492 просмотра

Разработка следующих рекламных материалов для продвижения программного продукта fast operator (aventasoft.ru/solutions/delivery.php)

1. Текст email- рассылки , слоган

2. Рекламный буклет формат а5, 2-4 страницы

17 лет назад
ssft
45 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Ineya
Тома 
42 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад
$55
Надежный постоянный исполнитель.
Сотрудничаем с Виктором во второй раз. Приятно получать четкое ТЗ и достойную оплату! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ineya
Тома 
42 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад

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