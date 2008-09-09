Работа довольно специфическая. Нужно писать ответы на форуме, используя уже готовые источники информации, добавляя совсем немного своего текста. Подробнее в личных сообщениях
Разработать пакет рекламных материалов
Разработка следующих рекламных материалов для продвижения программного продукта fast operator (aventasoft.ru/solutions/delivery.php)
1. Текст email- рассылки , слоган
2. Рекламный буклет формат а5, 2-4 страницы
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг2 исполнителяЗавершен17 лет назад
- $100
Необходимо насобирать разного материала (статьи, изображения, видео, прочее) по нефтедобыче и нефтепереработке и закачать на FTP заказчика.Завершен17 лет назад
Требуется создание предложения о сотрудничестве,на основании информации расположенной на сайте http://flybanner.ru/. И дальнейшее распространение данного предложения по сайтам занимающихся интернет рекламой , созданием и продвижением сайтов. Все письма должны отправляться в ручную,никаких ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $3
Нужно сделать описание сайта http://myzlo.com/ стучите qip - 200688399Копирайтинг2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
Срочно нужен автор для написания технических статей. Всего 100 статей в месяц. Оформление через договор с заведением трудовой книжки. Работа удаленая. Оплата 15000 т.р. Оплата через Яндекс,Вебмани или наличными. ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт17 лет назад
1)Ослабление интенсивности рентгеновского излучения при взаимодействии с веществом. 2)Влияние движения био-тканей на характеристики отражения ультра-звукового сигнала. нужно сделать доклад в общей сумме на 10 листов. жду предложений Текст ...Завершен17 лет назад
Нужен рерайт описаний товаров для сайта и написать статью на главную страницу. Тематика сайта теплоизоляция из экструдированного пенополистирола. Предлагать цены в icq 249177147.Завершен17 лет назад
Задача: Найти на английском обзор и перевести его на русский с рерайтом, либо написать обзор самому(ой) . Буду рассматривать только предложения с ценой и сроками.Завершен17 лет назад
Нужен человек, который разбирается в бухучете и знает английский язык. Работа дистанционная и заключается в написании серии лекций и тестовых вопросов по управленческому учету на английском языке. Плата - 50-100 дол. за одну лекцию; зависит ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Всем привет, нужен вступительный текст для социалки ПМР. Приблизительно 1000 символов (для начала)... За подробностями стучим в аську 415-496 )Завершен17 лет назад