Разработка системы дистанционного образования

Нужен рерайт 10 000 символов -- стоимость 1000 = 0.8$ тематика парфюмерия. Необходим рерайтер с быстрым набором текста. Аську оставляйте здесь.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать систему ДО по обучению английскому языку. То есть - разработать как-бы систему уроков, которая подходила бы именно для варианта удаленного обучения. Уроки должны охватывать теорию (объяснение грамматики как можно более простым языком - простота понимания - самое главное требование), систему упражнений для закрепления знаний (и правильные ответы к этим упражнениям), задания по аудированию, и т.д. и т.п. - думаю опытные преподаватели английского языка четко себе представляют, как научить людей английскому языку. Единственное отличие от обычного обучения - то, что это обучение будет проходить через Интернет.
Требования к соискателям - успешный опыт преподавания английского языка + опыт разработки таких систем ДО (либо чего-то подобного). Второе требование - предпочтительно, но необязательно.
Просьба учесть, что я не знаю о ценах на подобную деятельность, поэтому - пока что буду только присматриваться к кандидатам, учитывая их опыт и их желаемый гонорар. Когда определюсь с кандидатом - свяжусь с ним сам, то есть - просьба все предложения оставлять только в виде заявки - в приват не писать.
К тем, кого данное предложение интересует, просьба обязательно указывать следующее: желаемую цену, сроки выполнения, привести как можно больше аргументов для того, чтобы у меня возникло желание выбрать именно Вас (например: Я - преподаватель английского языка со стажем 20 лет. Мои ученики - Като Ломб и Генрих Шлиман. Опыт разработки подобных систем: http://www.крутая система ДО.ru и в том же духе). При этом обязательно необходимо указать, какой именно вы видите данную систему ДО, например: По моему мнению система ДО должна быть в виде отдельных уроков, каждый из которых включает в себя... Сами уроки - в виде электронных книг. ит.д. ит.п. - чем подробнее и аргументированнее - тем выше вероятность того, что я выберу Вас.
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