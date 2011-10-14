Разработка тех. задания

Необходимо написать технически грамотное техническое задание на разработку биржи ссылок с отражением в нем всех

работ и требований к созданию подобных скриптов. За основу можно взять биржу trustlink.ru Интересует техническое задание от

организаций которые уже

сталкивались с подобной задачей. В дальнейшем возможен заказ работы по данному заданию. Также готовы рассмотреть уже

готовые решение.