Редактирование реферата (рерайтинг) и оформление

Срок - до 21:00 субботы, 26.04.14, а лучше раньше!

Руководитель просит написать все новым языком заново (академическим) я называю это редакторской работой, к сути у него притензий нет). Нужно оформить работу согласно требованиям:

Руководитель рекомендует прочитать книгу Умберто Эко: http://yanko.lib.ru/books/cultur/eco-diplom.pdf

и главу "Создание академического текста" из книги во вложении.

При написании введения нужно будет соблюсти форму:

http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/kak-napisat-diplom/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty

Оформление ссылок нужно, например, такое, как в "Вестнике ПСТГУ": http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/I/archives/

Или посмотреть ГОСТ: http://www.complexdoc.ru/scan/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%207.0.5-2008

Там есть страничка с примерами.