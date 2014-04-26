Редактирование реферата (рерайтинг) и оформление

Объем одного описания 1-1.5к должно быть, исходники предоставляю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срок - до 21:00 субботы, 26.04.14, а лучше раньше!
Руководитель просит написать все новым языком заново (академическим) я называю это редакторской работой, к сути у него притензий нет). Нужно оформить работу согласно требованиям:
Руководитель рекомендует прочитать книгу Умберто Эко: http://yanko.lib.ru/books/cultur/eco-diplom.pdf
и главу "Создание академического текста" из книги во вложении.
При написании введения нужно будет соблюсти форму:
http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/kak-napisat-diplom/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty
Оформление ссылок нужно, например, такое, как в "Вестнике ПСТГУ": http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/I/archives/
Или посмотреть ГОСТ: http://www.complexdoc.ru/scan/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%207.0.5-2008
Там есть страничка с примерами.
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