Редактирование реферата (рерайтинг) и оформление

КопирайтингЗакрытнет заявок94 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Срок - до 21:00 субботы, 26.04.14, а лучше раньше!

Руководитель просит написать все новым языком заново (академическим) я называю это редакторской работой, к сути у него притензий нет). Нужно оформить работу согласно требованиям:

Руководитель рекомендует прочитать книгу Умберто Эко: http://yanko.lib.ru/books/cultur/eco-diplom.pdf

и главу "Создание академического текста" из книги во вложении.

При написании введения нужно будет соблюсти форму:

http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/kak-napisat-diplom/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty

Оформление ссылок нужно, например, такое, как в "Вестнике ПСТГУ": http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/I/archives/

Или посмотреть ГОСТ: http://www.complexdoc.ru/scan/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%207.0.5-2008

Там есть страничка с примерами.

10 лет назад
tollhund
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Объявления на авито с размещением

    $50

    Необходимо составить и разместить 30 объявлений на авито. Ниша - самокаты. Текст объявления - это рерайт характеристик + 1-2 предложения подающей воды. Все фотки и характеристики на одном сайте - ничего искать не надо. Аккаунт ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт преимуществ Глонасс трекеров

    День добрый. Для размещения на лэндинге необходимо переписать преимущества глонасс трекеров. Каждая позиция должна быть четкой и ясной, завлекающей. Два три слова максимум. Читатель должен понять что сэкономит время и деньги и вообще будет доволен как ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Размещение отзывов

    Необходимо размещать положительные отзывы о врачах, о частной клинике на тематических сайтах и форумах. Тема: гинекология (сейчас) потом урология, проктология, неврология, узи, гастро, дерматология, лор. Размещать нужно на 10 разных сайтах. Для регистрации на сайтах Вам будет предоставленные ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Статьи на тему: Проектирование

    Необходимо написать статьи на тему: Архитектурное проектирование - 1шт. Проектирование инженерных сетей - 1шт. Проектирование водоснабжения и канализации - 1шт. Проектирование отопления - 1шт. Проектирование систем пожаротушения - 1шт. Проектирование электроснабжения - 1шт. Разработка проектов перепланировки - 1шт. Разработка сметной документации - 1шт. Экспертиза ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужна Презентация и продающее письмо

    Для рекламной компании для массовой рассылки требуется продающее письмо-коммерческое предложение. Требуется презентация для рекламодателей. Рассмотрим варианты для дальнейшего сотрудничества в различных проектах

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Горит проект по копирайту

    $250

    Требуется копирайтеры, которые готовы срочно доделать горящий проект! Осталось часов 5-6, за это время 1 человек может написать 20-50 тысяч символов, мне нужно 2-3 таких человека, чтобы доделать проект. Бюджет до утра составляет 5,5-7 тысяч ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать продающий текст для сайта.

    Нужно написать продающий текст для сайта. Я дам несколько сайтов, по типу которых нужно написать текст, писать текст строго по структуре, которую также отправлю. Примерный текст, объём: http://4dvd.ru/, http://web4key.ru/. Тема для задания- курс по заработку ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад