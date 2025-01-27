Редактор для приложения о здоровье

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Закрыт8 заявок72 просмотра

Ищу редактора для приложения о здоровье, который сможет превратить умные научные тексты от врачей в легкие и понятные посты. Примеры работ и расценки шлите в лс.

Написание постовРедактирование текстов
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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