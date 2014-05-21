Регулярные статьи для сайта спортивной темататики

Добрый день.

Мы ищем долгосрочных партнеров для написания регулярных статей для гольф портала.

Сейчас нас интересуют три направления:

- светская хроника. события в мире гольфа, напрямую не связанные со спортом - свадьбы, деньги, сплетни. Характерный пример по ссылке http://www.golf.ru/news/4536/ или http://www.golf.ru/news/4534/

- гольф недвижимость - предложения, новинки, обзоры. Например http://www.golf.ru/news/4402/

- гольф оборудование - клюшки, гаджеты, программы. Представление новинок, обзоры. Например http://www.golf.ru/news/3774/ или http://www.golf.ru/news/4120/

Такие статьи будут нужны на регулярной основе в количестве 1-3 штуки по 1.000 - 3.000 ЗБП в неделю по каждому разделу.

Если Вам это интересно - одна или все темы, готовы будем обсуждать подробности - условия, цены, сроки.

С уважением,

Александр