Регулярные статьи для сайта спортивной темататики

$100
КопирайтингЗавершен3 заявки135 просмотров
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Добрый день.

Мы ищем долгосрочных партнеров для написания регулярных статей для гольф портала.

Сейчас нас интересуют три направления:

- светская хроника. события в мире гольфа, напрямую не связанные со спортом - свадьбы, деньги, сплетни. Характерный пример по ссылке http://www.golf.ru/news/4536/ или http://www.golf.ru/news/4534/

- гольф недвижимость - предложения, новинки, обзоры. Например http://www.golf.ru/news/4402/

- гольф оборудование - клюшки, гаджеты, программы. Представление новинок, обзоры. Например http://www.golf.ru/news/3774/ или http://www.golf.ru/news/4120/

Такие статьи будут нужны на регулярной основе в количестве 1-3 штуки по 1.000 - 3.000 ЗБП в неделю по каждому разделу.

Если Вам это интересно - одна или все темы, готовы будем обсуждать подробности - условия, цены, сроки.

С уважением,

Александр

10 лет назад
Zharoff_II
Александр 
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
18 отзывов
Выбранные исполнители
dizbest
Иляна 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$20
7 дней
Отличный стиль, серьёзная работа с материалом, убедительная подача - всё замечательно.
Настоятельно рекомендую фрилансерам обращать внимание на проекты и вакансии Александра! Четкая постановка задачи, мгновенная оплата, подробные ответы на мои вопросы, всегда на связи и очень приятное, вежливое и позитивное общение - именно так построена работа. Моя оценка: 10 из 10!
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
9 часов назад
10 лет назад
$200
7 дней
Работа точно по ТЗ, очень быстрый отклик
Спасибо за приятное сотрудничество.
kristem
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$200
5 дней
Всё хорошо, работаем, спасибо.
Спасибо за интересный проект! Буду рада продолжению сотрудничества!
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