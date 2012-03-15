Реклама на форумах

Привет!

Кто может профессионально работать постером, пишите в личку.

Оплата за пост(закрытый) - 30 рублей.(R-кошелёк Webmoney)

Задание выдам всем. Кол-во людей - не ограничено.

Особо одарённым - особые условия! :)

Внимание!

Если есть вопросы, обращайтесь сегодня 17 марта, отвечу 18 марта.

Кто уже приступил к работе, прошу быть предельно ответственными и аккуратными, в команду будут приняты 2 человека.

Работы вагон и небольшая телега - на март необходимо 1230 ссылок.(В $ переводим сами.)

С уважением, Сергей.