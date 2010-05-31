Рекламщик-копирайтер в штат. Москва

Тексты должны быть: -оптимизированными для поисковиков по небходимым запросам, -удобными для чтения людьми и побуждающими к заданным действиям читающих, -уникальными. Потребуются не только SEO-тексты, но и имиджевые, информационные, продающие тексты. Не рерайт. Более подробно можно посмотреть в прикрепленном файле. При написании необходимо ...