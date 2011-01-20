Для постоянного сотрудничества набираем команду рерайтеров. Работа постоянная. Тематики: авто, строительство, здоровье, туризм. Возможно появление заказов на другие темы. Объемы большие. Требования к качеству - выше средних. От вас - пример рерайта (1500-2000 симв.) на ...