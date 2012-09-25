Категория детские товары: коляски, автокресла Исполнитель с опытом работы. Оплата 4 грн за описание со вставкой в админке. Описание товара: 1. Характеристики по мною указанному порядку - уникальность ...
Рерайт 44 текстов для инет-магазина
Сделать рерайт текстов для инет-магазина на рус яз, желательно перевести на укр яз эти тексты, но можно и без этого.
размер 1 текста - 100 знаков.
оригинальность должна быть не менее 95 %
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг9 заявокЗакрыт13 лет назад
Вакансия для начинающих рерайтеров и копирайтеров. Возможность проявить себя. Ищу помошника для работы с наполнением имеющихся сайтов, у самого времени на это нет. Задачи - рерайтинг, публикация статей и материалов через админку CMS ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт13 лет назад
Дня наполнения сайта, нужно переписать примерно 40 000 знаков, текста я дам. Жду цену и сроки.Завершен13 лет назад
Необходимо написать грамотные статьи по сантехнике. С учетом всех нюансов. Размер статьи 6000-8000 символов. Учесть все нюансы при выборе. Тексты уникальные. Без воды и всякой мути для набора символом. Четко всё ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт13 лет назад
необходимо сделать уникальные описания товаров и по каждому товару (уникальность 100%) и найти правильную картинку или две. описания сохранять в ворде картинки сохранять в jpg оплата или поэтапная или в ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен рерайт текста, тематика - текстиль, статья прикреплена . Хотелось бы узнать сроки и цену.Завершен13 лет назад
- $100
Написание статей про игры для телефоновЗакрыт13 лет назад
День добрый, господа-фрилансеры. Задание — написание SEO-текстов для интернет-магазина наручных часов http://www.stratonavt.com/ Критерии а) тексты должны быть полностью читаемыми, осмысленными (а не набором ключевых слов); б) нужно на 100% ...Закрыт13 лет назад
Здравствуйте. На постоянную основу ищется грамотный рерайтер, объем ~600k символов в месяц. Тематики: строительная, авто, недвижимость.Копирайтинг41 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен рерайт текстов на постоянной основе. Исходники мои. Выше 1$ за 1000 сим. не предлагать! Пишите цену за 1 000 символов и сроки. Контакты и примеры работ.Копирайтинг28 заявокЗакрыт13 лет назад