Рерайт 44 текстов для инет-магазина

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Завершен21 заявка274 просмотра

Сделать рерайт текстов для инет-магазина на рус яз, желательно перевести на укр яз эти тексты, но можно и без этого.

размер 1 текста - 100 знаков.

оригинальность должна быть не менее 95 %

13 лет назад
Coolover
34 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

freelancer_2011
Дмитрий 
56 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
Очень быстро, качественно, отличная работа! Рекомендую к сотрудничесту
Очень доволен сотрудничеством с Анастасией. Сотрудничать легко и комфортно, постоянно на связи и своевременная оплата! Высшая оценка! Буду рад сотрудничеству в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

freelancer_2011
Дмитрий 
56 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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