Рерайт 5-ти статей. Тема - недвижимость.

КопирайтингЗавершен14 заявок464 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать 5 рерайтов статей по 1,8-2к знаков.

Тематика - недвижимость, квартиры, ипотека, аналитика и т.д. Регион - Москва и область.

Опыт в написание рерайтов на данную тематику приветствуется.

Статьи должны быть интересными и актуальными. Материалы берете на выбор с сайтов:

http://www.riarealty.ru

http://www.metrinfo.ru

http://sob.ru

Если знаете места, где можно взять качественный материал для рерайта, с удовольствием выслушаю ваше предложение. Здесь инициатива тоже приветствуется.

Окончательный выбор статей для рерайта - по согласованию (через ICQ или почту).

Мин. уникальность: 95 %

Бюджет: 1.3$ - 1к зн. б.п.

В заявке указывайте сроки написания статей. Оплата за каждую статью.

Статьи присылать отдельным файлом Word с ссылкой на оригинал статьи.

13 лет назад
Artem_L
Артём 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
helendov
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$13
2 дня
Елена справилась с заданием на отлично. Немного не вписалась в график, но это не играло большой роли. Всем советую!
Четкие указания, корректность в общении, оплата в полном объеме. Рекомендую!
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$13
2 дня
Отличная работа. Все выполнено в срок и на высшем уровне. Спасибо Вам, Ольга. Будем сотрудничать !
Только приятные впечатления от сотрудничества. Тема интересная, ТЗ четкое, заказчик всегда на связи для решения текущих вопросов, оплата вовремя. Спасибо!
  • Похожие заказы

  • Текст письма-коммерческого предложения

    Необходимо написать текст письма-коммерческого предложения, для рассылки потенциальным клиентам. На входе мы даем идею, которую хотим продать, описываем свои преимущества и тарифы. На выходе мы хотим получить практически готовое коммерческое предложение, интересное клиенту (веб-студии). Основное ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание 206 SEO статей

    Требует написать 150 статей под определенные ключевые слова. Размер одной стать должен доставлять от 2000 до 2300 знаков. Статья должна быть более 2000 без заголовка. Тематика статей: металлопластиковые окна. Конкретные темы статей на усмотрение исполнителя. Для одной статьи – один ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Наполнение сайта

    Необходимо наполнить сайт контентом - материалы будут предоставлены. Единственное что нужно сделать, это перевод с английского и оформление новости согласно моим инструкциям. Все детали по ICQ.

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статьи на тему "Выкуп аварийных, битых авто"

    $15

    Нужны статьи на тему "выкуп аварийных, битых автомобилей" для наполнения сайтов данной тематики. Пример нужных работ можно посмотреть тут: http://www.servisdtp.ru ( статьи о выкупе аварийных автомобилей). В перспективе длительное сотрудничество, сайтов несколько, все требуют наполнения. Куплю ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • 5 эффективных тизеров

    Нужно создать 5 тизеров для http://auratest.org Критерий качества (иначе не принимается) - достижение 0.05% или выше CTR в тизерной сети http://medianet.adlabs.ru формат: 150х150 картинка + текст до 75 символов включая пробелы. Если не уверены что достигнет такой CTR, ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт новостей

    Нужен рерайтер на новостной сайт. Необходимо рерайтить 1-2 новости в день (1000-3000 знаков). Необходимые тексты отправляются на почту, результат - в ответном письме. Уникальность текста - от 70%. Планируется длительное сотрудничество. Прошу откликнуться только тех, кто сможет ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание статей для сайта по продаже оргтехники

    $250

    Добрый день! Для сайта www.arko66.ru Требуется один или несколько человек способных писать статьи на тему: "заправка лазерных картриджей", "продажа принтера HP*этакой модели*", "ремонт копира Kyocera своими руками" и т.д. Статьи должны быть написаны грамотным языком, и быть на ...

    Написание статей
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад