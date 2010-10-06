Рерайт 5-ти статей. Тема - недвижимость.

Нужно написать 5 рерайтов статей по 1,8-2к знаков.

Тематика - недвижимость, квартиры, ипотека, аналитика и т.д. Регион - Москва и область.

Опыт в написание рерайтов на данную тематику приветствуется.

Статьи должны быть интересными и актуальными. Материалы берете на выбор с сайтов:

http://www.riarealty.ru

http://www.metrinfo.ru

http://sob.ru

Если знаете места, где можно взять качественный материал для рерайта, с удовольствием выслушаю ваше предложение. Здесь инициатива тоже приветствуется.

Окончательный выбор статей для рерайта - по согласованию (через ICQ или почту).

Мин. уникальность: 95 %

Бюджет: 1.3$ - 1к зн. б.п.

В заявке указывайте сроки написания статей. Оплата за каждую статью.

Статьи присылать отдельным файлом Word с ссылкой на оригинал статьи.