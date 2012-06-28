Рерайт. Автомобильная тематика.

Добрый день, друзья.

Мне требуется рерайтер, но не обычный, а инициативный и думающий. Необходимо писать на автомобильную тематику, в основном это сравнение народных автомобилей. Ваша задача - любить машины и уметь за минуту нагуглить обзор машины, срерайтить основные моменты и разместить на сайте.

Конкретные обязанности на примере статьи о 3 машинах:

- Найти обзор 3 автомобилей. Отрерайтить основные моменты;

- Разместить готовую статью-сравнение на сайте, добавив немного картинок каждого авто

- Вменяемое формитирование статьи на сайте. То есть, заголовки, жирный где нужно, цитаты.

В общем, делаем НЕ КОНТЕНТ, делаем ЧИТАЕМЫЕ СТАТЬИ.

Движок сайта простой и понятный - Wordpress.

Требования к человеку:

- любить авто, немного в них разбираться

- находиться в сети стабильно в рабочее время

- быть стабильным и ответственным. Сдавать работу вовремя.

- уметь пользоваться движком сайта Wordpress

Оплата. За 1000 знаков без пробелов - 45 рублей, либо эквивалент в долларах. Сотрудничество долгосрочное. Жду ваших предложений. Выплаты через WebMoney по запросу.