Написать 3 статьи по 2000 знаков с пробелами по тематике инкубации яиц.
Рерайт. Автомобильная тематика.
Добрый день, друзья.
Мне требуется рерайтер, но не обычный, а инициативный и думающий. Необходимо писать на автомобильную тематику, в основном это сравнение народных автомобилей. Ваша задача - любить машины и уметь за минуту нагуглить обзор машины, срерайтить основные моменты и разместить на сайте.
Конкретные обязанности на примере статьи о 3 машинах:
- Найти обзор 3 автомобилей. Отрерайтить основные моменты;
- Разместить готовую статью-сравнение на сайте, добавив немного картинок каждого авто
- Вменяемое формитирование статьи на сайте. То есть, заголовки, жирный где нужно, цитаты.
В общем, делаем НЕ КОНТЕНТ, делаем ЧИТАЕМЫЕ СТАТЬИ.
Движок сайта простой и понятный - Wordpress.
Требования к человеку:
- любить авто, немного в них разбираться
- находиться в сети стабильно в рабочее время
- быть стабильным и ответственным. Сдавать работу вовремя.
- уметь пользоваться движком сайта Wordpress
Оплата. За 1000 знаков без пробелов - 45 рублей, либо эквивалент в долларах. Сотрудничество долгосрочное. Жду ваших предложений. Выплаты через WebMoney по запросу.
Заявки фрилансеров
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