Рерайт футб. новостей 31.12.14 - 02.01.15

Нужно написать копирайт для сайта http://vash-expresscourier.ru Слева ключевой запрос, после плюсика пояснение в какой раздел нужно дописать текст и количество символов. Тексты нужно разбавить ключевыми словами из расчета 1 вхождение на 500 символов. Доставка день в ...