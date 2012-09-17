Подготовить обзоры трех интернет-ресурсов: - 3000 знаков без пробелов и таблиц, - оплата 2$/1000 знаков без пробелов через WebMoney - уникальность 95% (самостоятельная проверка через сервис etxt.ru , с выполненным ...
Рерайт и копирайт для сайта
Требуется написать статей для сайта mcasterlive.ru.
Тематика - здоровье, оздоровление, а также специфические темы - кордицепс, линчжи, продукция компании McAster. Темы для статей - можем дать.
Более подробно о тематике сайта - http://mcasterlive.ru/pages/show/publish-policy.html
Требования к статьям:
- уникальность (проверяем через text.ru)
- наличие здравого смысла и отсутствие "воды" (читаем статьи и оцениваем полезность контента)
- кол-во знаков около 3000
Требования к кандидату:
- готовность разбираться в тематике
- адекватность
- написать стоимость 1 статьи в $USD (за 3000 знаков)
С выбранным кандидатом возможно собеседование по скайпу голосом. Также возможно долгоспрочное сотрудничество.
Оплата по факту - unistream или WMZ.
По всем остальным вопросам - писать на емейл fyr.work собака gmail.com
Заявки фрилансеров
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