Рерайт и копирайт для сайта

Требуется написать статей для сайта mcasterlive.ru.

Тематика - здоровье, оздоровление, а также специфические темы - кордицепс, линчжи, продукция компании McAster. Темы для статей - можем дать.

Более подробно о тематике сайта - http://mcasterlive.ru/pages/show/publish-policy.html

Требования к статьям:

- уникальность (проверяем через text.ru)

- наличие здравого смысла и отсутствие "воды" (читаем статьи и оцениваем полезность контента)

- кол-во знаков около 3000

Требования к кандидату:

- готовность разбираться в тематике

- адекватность

- написать стоимость 1 статьи в $USD (за 3000 знаков)

С выбранным кандидатом возможно собеседование по скайпу голосом. Также возможно долгоспрочное сотрудничество.

Оплата по факту - unistream или WMZ.

По всем остальным вопросам - писать на емейл fyr.work собака gmail.com