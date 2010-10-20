Рерайт/копирайт и сбор информации на тему ИП

С Валерием сотрудничество начала около месяца назад и очень довольна. В самом начале нашего общения было понятно, что человек знает, что ему нужно. Умеет внятно дать задание, оплата - своевременная. Кроме того, в общении Валерий оказался также очень приятным человеком. Рекомендую этого заказчика.