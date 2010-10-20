Рерайт/копирайт и сбор информации на тему ИП

КопирайтингЗавершен21 заявка379 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приглашается к неразовой работе автор для поиска в Интернете, а также рерайта (копирайта) и вставки на сайт

широкого спектра статей на тему индивидуального предпринимательства (ИП, ЧП, ПБОЮЛ).

Желательно иметь личный опыт по данной теме.

P.S. Просьба указывать желаемую сумму оплаты за

час работы /1000 зн. рерайта/ 1000 зн. копирайта

13 лет назад
astronweb
Валерий 
52 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Scorpio_Lady
Татьяна 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель. Не ожидал, что возможно совмещать такую скорость и профессионализм в написании текстов.
С Валерием сотрудничество начала около месяца назад и очень довольна. В самом начале нашего общения было понятно, что человек знает, что ему нужно. Умеет внятно дать задание, оплата - своевременная. Кроме того, в общении Валерий оказался также очень приятным человеком. Рекомендую этого заказчика.
  • Похожие заказы

  • Постоянный рерайтинг новостей

    Есть определенные задачи по рерайтингу новостей на 2 сайта (авто-тематика и парфюмерия). Каждая отрерайтенная новость не менее 800 символов и уникальность по Адвего более 90%. Желательная цена за каждую такую новость не более $1. Если есть ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание статей (долгосрочно)

    Необходим человек, для написания статей на различные тематики. Сроко от получения заказа до его сдачи около суток. Статьи в основном небольшие, около 2000 знаков. Оплата в вмз из ращета 1000-1$. Я даю тему и несколько ...

    Написание статей
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Текст для сайта

    $10

    Нужно сделать текст до завтрашнего вечера. Тематика - противопожарная безопасность. Важны сроки. Размер текста - как получится. Оплата сразу после получения текста. Тезисы для текста ниже.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Публикация новостей с рерайтом

    Нужно с 1-2 сайтов публиковать новости с рерайтом и картинкой. Уникальность 97% минимум. Неуникальный контент, с ошибками и т.п. не интересует, и не оплачивается. Оплата за 1000 знаков без пробелов. Оплата раз в неделю по предоставленному ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обзор покер-рума 888Poker

    Нужен обзор рума 888Poker - это новый рум, ему примерно месяц(это не PACIFIC !!!!) Примерно 4000 знаков. Что должно быть в обзоре : http://www.newsaboutpoker.ru/poker-reviews/pokerstars/ - все как и здесь, кроме описания регистрации шаг за шагом. Краткая информация, методы ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно 30 статей рерайта

    2000 знаков, уникальность 97%. Оплата за статью. Запрос: "скачать фотошоп бесплатно", в статье 2 раза в разных местах + слова по отдельности по 2 раза. Поиск статей с исполнителя.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен покерный контент (копипаст+ррайт+перевод)

    1.Перевод(и рерайт местами(файл ТЗ – перевод.docx)) покерных обзоров + программ + moneybookers + neteller + supervpn – примерно 15к символов – перевод должен быть качественный и естественно высоко уникален. 2.Написание обзоров по шаблону как в файле ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт/копирайт текстов. Тема шторы, дизайн штор.

    Требуется Рерайтер/Копирайтер для обработки и написания текстов. Тематика - Шторы. Желательно женщина, знающая вопрос, терминологию, имеющая опыт в кройке, шитье, дизайне, тканях. Разбирающаяся в стилях штор (Классические шторы, Римские и так далее). Разбирающаяся в ламбрекенах, Бандо, Свагах ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад