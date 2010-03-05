Рерайт/копирайт текста о рекламе

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Завершен25 заявок377 просмотров

Нужен копирайт/ рерайт текста на сайт klient.uz

Тематика: реклама, радио, телевидение, интернет

Пишите цены / сроки

Объём 7000 знаков

15 лет назад
Shpnev_Vladislav
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
22 минуты назад
15 лет назад
$10
1 день
Рекомендую как исполнителя для получения живых и интересных текстов. Сделал быстро, красиво и читабельно. Результатом очень доволен.
Отличный заказчик! Четко поставил ТЗ, мгновенно оплатил. В общении очень вежлив. Благодаря сотрудничеству с данным заказчиком я приобрел отличный опыт в области написания рекламных текстов. Спасибо!

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
22 минуты назад
15 лет назад
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Копирайтинг

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