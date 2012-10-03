Рерайт: курортно-медицинская тема

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен19 заявок230 просмотров

в приложенном архиве работа на 21733 знака без пробелов по курортно-медицинской тематике.

качество: >70% проверка антиплагиатом.

жду ваших предложений.

13 лет назад
elmigo
Сергей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

slon275
Андрей 
51 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$22
2 дня
20к знаков "поднял" за рабочий день, при приеме работы все же рекомендую перечитать полученный материал, могут быть не цепляемые анализаторами редакторов ошибки и не совсем "гладкие" предложения. минусы: - две опечатки и два некорректных предложения плюсы: - скорость работы - перевыполнение плана, по требованию было >70% уника, получил >95%, что собственно нивелирует тот минус вверху, на исправление которого ушло менее минуты. - вменяемый ценник, я прежде чем заказывать испытал рерайт на себе, относительно интелектуальности этого вида труда - берет ни больше не меньше
Всё хорошо.

Заявки фрилансеров

slon275
Андрей 
51 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад