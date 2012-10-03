Рерайт: курортно-медицинская тема

20к знаков "поднял" за рабочий день, при приеме работы все же рекомендую перечитать полученный материал, могут быть не цепляемые анализаторами редакторов ошибки и не совсем "гладкие" предложения. минусы: - две опечатки и два некорректных предложения плюсы: - скорость работы - перевыполнение плана, по требованию было >70% уника, получил >95%, что собственно нивелирует тот минус вверху, на исправление которого ушло менее минуты. - вменяемый ценник, я прежде чем заказывать испытал рерайт на себе, относительно интелектуальности этого вида труда - берет ни больше не меньше