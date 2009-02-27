Рерайт на англ. языке

Всем привет. Нужно придумать название для фирмы, занимающейся интернет-разработками, созданием сайтов под ключ и прочее. Название должно содержать либо 2-3 русских слова, либо выдуманное название, хорошо звучащее как на английском так и на русском языке. Хорошо запоминающееся, ...