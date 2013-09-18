Рерайт на строительную тематику

$50
КопирайтингЗакрыт1 заявка142 просмотра
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Нужно написать 16 статей по 2000 символов, общим объемом на 32000 символов без пробелов

Статьи нужно написать на завтра к 14-15 часам по МСК

Оплата 25р за 1000 символов без пробелов

Инструменты:

1.Монтажная пила

2.Кисти для красок, лака и т.д

Инструкции и руководства по строительству частного дома:

1.Как выбрать проект для дома?

2.Виды изоляции и инструкции по изоляционным работам

3.Выбор и установка сантехники

4.Как правильно выбрать окна и двери

ландшафтный дизайн:

1.Дорожки и площадки

2.Журчащий ручеек

1.Дом по закону самураев

2.Дачный домик на колесах от Энди Томсона

3.Whangapoua – современная хижина от новозеландских архитекторов

4.Джон Траволта и его дом-аэродром

5.Три замка Николаса Кейджа

Полезно знать:

1.Услуги застройщика

2.Закон о садоводствах

3.Кому доверить строительство?

Статьи должны быть грамотными, структурированными и интересными.

10 лет назад
CoHo
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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