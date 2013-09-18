Рерайт на строительную тематику

Необходимо написать несколько текстов в разделы сайта (kran-tale.ru) производителя грузоподъемной техники. Мультизаказ. Суть общая, название разделов дадим каждому личным сообщением: - весь спектр работ по грузоподъемным кранам: проектирование, изготовление (производство), монтаж, экспертиза промышленной безопасности, техническое обслуживание, ремонт, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать 16 статей по 2000 символов, общим объемом на 32000 символов без пробелов
Статьи нужно написать на завтра к 14-15 часам по МСК
Оплата 25р за 1000 символов без пробелов
Инструменты:
1.Монтажная пила
2.Кисти для красок, лака и т.д
Инструкции и руководства по строительству частного дома:
1.Как выбрать проект для дома?
2.Виды изоляции и инструкции по изоляционным работам
3.Выбор и установка сантехники
4.Как правильно выбрать окна и двери
ландшафтный дизайн:
1.Дорожки и площадки
2.Журчащий ручеек
1.Дом по закону самураев
2.Дачный домик на колесах от Энди Томсона
3.Whangapoua – современная хижина от новозеландских архитекторов
4.Джон Траволта и его дом-аэродром
5.Три замка Николаса Кейджа
Полезно знать:
1.Услуги застройщика
2.Закон о садоводствах
3.Кому доверить строительство?
Статьи должны быть грамотными, структурированными и интересными.
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