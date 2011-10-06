Рерайт на тему советы

Ищу 2х рерайтеров на тематику советы, статьи легкие

1. советы на тему мода и стиль, 40-45 статей по 1000-3000 знаков

2. советы на 4 тематики отдых, психология, образование, технологии - всего 50-55 статей. тут есть совсем короткие, а есть так же по 1000-3000 знаков

Дата сдачи материала: до 10 октября (желательно раньше)

Оплата 1wmz/1000знаков по факту готовности и моей проверки.

Требуемая уникальность 98-100% по адвего.