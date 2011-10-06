Нужно написать парочку статей про ОС андроид 2.2., 2.3. (краткий обзор: дата выхода, кодовое название, цифровая версия, основные фишки, нововедения, улучшения.) Объем чтоб раскрыть тему, но без воды. Тексты должны быть интересными, а не ...
Рерайт на тему советы
Ищу 2х рерайтеров на тематику советы, статьи легкие
1. советы на тему мода и стиль, 40-45 статей по 1000-3000 знаков
2. советы на 4 тематики отдых, психология, образование, технологии - всего 50-55 статей. тут есть совсем короткие, а есть так же по 1000-3000 знаков
Дата сдачи материала: до 10 октября (желательно раньше)
Оплата 1wmz/1000знаков по факту готовности и моей проверки.
Требуемая уникальность 98-100% по адвего.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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