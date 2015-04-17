Ищем райтера для написания статей по теме фотографии. Это могут быть и уроки фото и описание техники, в общем что кому ближе. Пишите кто что может предложить.
Рерайт на выходные
Добрый день!
Нужны рерайтеры на выходные.
Писать тексты про устройства системы глонасс (спутниковый мониторинг)
Уник 100%
Тексты от 2,5 тыс. знаков без пробелов
Примерные исходники даю
По 10 тыс в зубы.
Оплата - яд, киви
40 руб. 1000 знаков
Заявки фрилансеров
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