Рерайт нескольких текстов о кофе

Работаем с Марианной уже не первый раз. И всё как обычно: оплата достойная и своевременная. Заказчик, где нужно, сам редактирует тексты. Общение уважительное и приятное, что меня особенно радует. К тому же, Марианна всегда готова помочь в процессе работы: подскажет или объяснит непонятные моменты. Словом, максимально комфортное сотрудничество.