Рерайт нескольких текстов о кофе

КопирайтингЗавершен7 заявок280 просмотров
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Нужно отрерайтить ряд текстов о кофе. Срок - до завтра обеда. по 35/1000. Исходники дам.

10 лет назад
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
Выбранные исполнители
guf20052008
Стефания 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Отлично! Тексты пошли на ура! Несмотря на очень ограниченные сроки - уник 100%, грамотность - 100%
Спасибо за приятное общение и оплату в срок!
Amsaliona
Алёна 
31 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
Спасибо Алене за оперативную помощь даже в больших объемах, чем предполагалось. Качественная работа. Рекомендую
Приятный в общении заказчик, чёткие требования, моментальная оплата. Очень понравилось сотрудничать.
amfilada
Адель 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$10
2 дня
Адель отлично справляется даже с очень срочными заданиями. Обратите внимание - очень хороший копирайтер
Работаем с Марианной уже не первый раз. И всё как обычно: оплата достойная и своевременная. Заказчик, где нужно, сам редактирует тексты. Общение уважительное и приятное, что меня особенно радует. К тому же, Марианна всегда готова помочь в процессе работы: подскажет или объяснит непонятные моменты. Словом, максимально комфортное сотрудничество.
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