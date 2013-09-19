Рерайт нескольких текстов о кофе

Необходимо написать несколько текстов в разделы сайта (kran-tale.ru) производителя грузоподъемной техники. Мультизаказ. Суть общая, название разделов дадим каждому личным сообщением: - весь спектр работ по грузоподъемным кранам: проектирование, изготовление (производство), монтаж, экспертиза промышленной безопасности, техническое обслуживание, ремонт, ...
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Нужно отрерайтить ряд текстов о кофе. Срок - до завтра обеда. по 35/1000. Исходники дам.
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