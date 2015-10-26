Рерайт новостей под ЯН (Беларусь) / статьи

Для белоруского новостного ресурса требуется

1. сделать 150-200 легких рерайтов новостей из топовых сюжетов news.yandex.by. Время на рерайт одной новости в среднем 10-15 минут, в день 5-10 рерайтов.

2. Написать около 50 обзорные статей для сюжетов новостного сайта.

Укажите опыт работы с ЯН а также опыт в новостной сфере.