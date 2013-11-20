Рерайт описаний 50 фильмов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка131 просмотр

Описание проекта:

Рерайт описаний фильмов

Общий объем – 66200 симв.

50 фильмов

Статья должна состоять из 2ух частей, первая 150-200 символов, вторая –от 1000 до 2000 подробнее скину по почте.

Обязательные требования:

Первая часть статьи (150-200 симв.) должна показывать уникальность не менее 85% по данным глубокой проверки http://advego.ru/plagiatus/, вторая – не менее 95% (настройки адвего шингл 4)

Каждый фильм первая и вторая часть статьи в отдельный файл word.

По результатам работы возможно долгосрочное сотрудничество

11 лет назад
mygod
Иван 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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