Рерайт описаний 50 фильмов

Описание проекта:

Рерайт описаний фильмов

Общий объем – 66200 симв.

50 фильмов

Статья должна состоять из 2ух частей, первая 150-200 символов, вторая –от 1000 до 2000 подробнее скину по почте.

Обязательные требования:

Первая часть статьи (150-200 симв.) должна показывать уникальность не менее 85% по данным глубокой проверки http://advego.ru/plagiatus/, вторая – не менее 95% (настройки адвего шингл 4)

Каждый фильм первая и вторая часть статьи в отдельный файл word.

По результатам работы возможно долгосрочное сотрудничество