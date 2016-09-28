Рерайт описаний игр 100 тыс. знаков - Skrill

КопирайтингЗакрыт13 заявок226 просмотров
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Нужно около 100 тыс. знаков рерайта описаний казуальных игр - уникального, удобочитаемого текста по хорошей цене. Дальше - больше. Оплата Skrill.

Указывайте цену за 1000 знаков.

7 лет назад
BS
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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