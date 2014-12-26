Рерайт описаний категорий для сайта

КопирайтингЗакрыт9 заявок232 просмотра
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Для сайта по остеклению балконов нужно сделать описания категорий по 1000-1500 збп.

Всего 14 категорий (отделка балконов, остекление балконов, работы под ключ, фото, обивка вагонкой и т.п.)

Могу оплатить 40 руб./1000 збп, итого около 500 руб.

Тексты нужны до Вс включительно.

Читабельно вписать 3-7 ключей в каждый текст, ключи предоставлю, их можно склонять.

То есть не "остекление балконов подмосковье", а "остекление балконов в Подмосковье"

Через каждые 2-3 предложения должен быть новый абзац, каждые 2-3 абзаца - подзаголовок.

Первый ключ должен входить в любой подзаголовок.

Уникальность от 90% по text.ru

Без смысловых, стилистических и орфографических ошибок.

Первый текст согласуем, остальные - все вместе в одном файле MS Word, разбитом по страницам. Каждая страница - новый текст.

Оплата по факту WMR.

9 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
44 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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