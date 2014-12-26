Рерайт описаний категорий для сайта

Требуется написание продающего текста на сайт одностраничник. Тематика — женские часы Сегмент покупателей : молодые мужчины и парни, ищущие подарок своим девушкам. написать продающий текст, исходя из сегмента, включая — обозначить проблему, показать решение, +отзывы клиентов Тупо описание — ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта по остеклению балконов нужно сделать описания категорий по 1000-1500 збп.
Всего 14 категорий (отделка балконов, остекление балконов, работы под ключ, фото, обивка вагонкой и т.п.)
Могу оплатить 40 руб./1000 збп, итого около 500 руб.
Тексты нужны до Вс включительно.
Читабельно вписать 3-7 ключей в каждый текст, ключи предоставлю, их можно склонять.
То есть не "остекление балконов подмосковье", а "остекление балконов в Подмосковье"
Через каждые 2-3 предложения должен быть новый абзац, каждые 2-3 абзаца - подзаголовок.
Первый ключ должен входить в любой подзаголовок.
Уникальность от 90% по text.ru
Без смысловых, стилистических и орфографических ошибок.
Первый текст согласуем, остальные - все вместе в одном файле MS Word, разбитом по страницам. Каждая страница - новый текст.
Оплата по факту WMR.
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